Министр экономики и промышленности Азербайджана посетит Иран

Баку. 15 июля. REPORT.AZ/ "Отношения между Азербайджаном и Ираном находятся на хорошем уровне и в течение последних двух лет развивались еще активнее".

Как сообщает Report, об этом заявил посол Ирана в Азербайджане Мохсен Пак Айин на пресс-конференции.

По его словам, Азербайджан не присоединился к санкциям против Ирана, что является положительным фактором: "Но из-за санкций некоторые страны региона не могли вести с нами банковские операции. Надеюсь, что после снятия санкций, эти ограничения также будут сняты".

Посол отметил, что у Ирана имеются большие проекты с Азербайджаном в энергетической сфере. "В транзитной сфере приоритетом для нас является строительство железной дороги Решт-Астара", - добавил посол.

По его словам, в начале августа министр экономики и промышленности Шахин Мустафаев вместе с делегацией азербайджанских бизнесменов намерен посетить Иран. Кроме того, планируется проведение 10-й межправительственной комиссии по экономическим вопросам.