Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ В посольстве Германии в Баку открылась книга соболезнований по случаю произошедшего на рождественской ярмарке в Берлине теракта. Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу посольства Германии в Азербайджане.

Министр экономики Шахин Мустафаев оставил запись в книге соболезнований в посольстве Германии от имени азербайджанского правительства и президента республики.

"Мы выражаем благодарность азербайджанскому народу, правительству Азербайджана и представителям дипломатического корпуса республики за выражение множества соболезнований и проявление солидарности", - говорится в сообщении посольства.

12 человек погибли и около 50 пострадали в результате наезда грузовика на посетителей рождественского базара в германской столице в ночь на вторник.