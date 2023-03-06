Министр экономического развития Венгрии выразил соболезнования президенту Ильхаму Алиеву

Министр экономического развития Венгрии Мартон Надь выразил соболезнования президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с вчерашней гибелью азербайджанских военнослужащих.

Министр экономического развития Венгрии Мартон Надь выразил соболезнования президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с вчерашней гибелью азербайджанских военнослужащих.

Как сообщает Report, 6 марта президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял министра экономического развития Венгрии Мартона Надя.

Заявив, что его страна всегда поддерживает территориальную целостность Азербайджанской Республики, министр экономического развития Венгрии отметил, что альтернативы миру и переговорам нет.