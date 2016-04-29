Министр экологии и природных ресурсов Азербайджана посетит Болгарию в конце июня

Баку. 29 апреля. REPORT.AZ/ Министр окружающей среды и водных ресурсов Болгарии Ивелина Васильева провела встречу с послом Азербайджана Наргиз Гурбановой, сообщает Report со ссылкой на болгарские СМИ.

Целью встречи было обсуждение подготовки к визиту министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Гусейнгулу Багирова в Болгарию 27-30 июня.

В ходе встречи стороны также обсудили такие вопросы, представляющие взаимный интерес, как управление отходами, особо охраняемые природные территории, изменение климата и экологические аспекты морских проектов по добыче углеводородов.