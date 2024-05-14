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Министр: Двусторонние переговоры между Арменией и Азербайджаном дают положительные результаты

Министр: Двусторонние переговоры между Арменией и Азербайджаном дают положительные результаты
Внешняя политика
14 мая 2024 г. 13:25
Министр: Двусторонние переговоры между Арменией и Азербайджаном дают положительные результаты

Прямые двусторонние переговоры между Арменией и Азербайджаном дают положительные результаты.

Как передает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил на совместной пресс-конференции с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных, европейских дел и торговли Мальты Яном Боргом.

По его словам, предпринятые за последние шесть месяцев шаги на пути построения мира являются тому подтверждением.

"Начало процесса делимитации и демаркации границы между двумя странами и возвращение Азербайджану четырех сел, оккупированных с 90-х годов, можно рассматривать как позитивное событие", - сказал министр.

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Версия на английском языке Minister: Direct bilateral negotiations between Armenia and Azerbaijan are yielding positive results
Версия на азербайджанском языке Nazir: Ermənistanla Azərbaycan arasında ikitərəfli danışıqlar müsbət nəticələr verir

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