Министр: Двусторонние переговоры между Арменией и Азербайджаном дают положительные результаты

Прямые двусторонние переговоры между Арменией и Азербайджаном дают положительные результаты.

Как передает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил на совместной пресс-конференции с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных, европейских дел и торговли Мальты Яном Боргом.

По его словам, предпринятые за последние шесть месяцев шаги на пути построения мира являются тому подтверждением.

"Начало процесса делимитации и демаркации границы между двумя странами и возвращение Азербайджану четырех сел, оккупированных с 90-х годов, можно рассматривать как позитивное событие", - сказал министр.