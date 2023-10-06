Министр дорог и городского развития Ирана прибыл в Зангилан

Министр дорог и городского развития Ирана Мехрдад Безрпаш прибыл в Зангилан.
Как сообщает Report, иранского министра в Зангилане встретил заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев.
Министру дали подробную информацию о недавно введенном в эксплуатацию международном аэропорте Зангилана.
Затем состоялась двустороння встреча Ш.Мустафаева и М.Безрпаша.
Вице-премьер проинформировал гостя о восстановительно-строительных работах на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.
Ш.Мустафаев также рассказал о новой транспортной инфраструктуре, созданной в Восточно-Зангезурском районе.