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Министр дорог и городского развития Ирана прибыл в Зангилан

Министр дорог и городского развития Ирана прибыл в Зангилан Министр дорог и городского развития Ирана Мехрдад Безрпаш прибыл в Зангилан.
Внешняя политика
6 октября 2023 г. 12:32
Министр дорог и городского развития Ирана прибыл в Зангилан

Министр дорог и городского развития Ирана Мехрдад Безрпаш прибыл в Зангилан.

Как сообщает Report, иранского министра в Зангилане встретил заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев.

Министру дали подробную информацию о недавно введенном в эксплуатацию международном аэропорте Зангилана.

Затем состоялась двустороння встреча Ш.Мустафаева и М.Безрпаша.

Вице-премьер проинформировал гостя о восстановительно-строительных работах на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Ш.Мустафаев также рассказал о новой транспортной инфраструктуре, созданной в Восточно-Зангезурском районе.

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Версия на английском языке Minister of Road and Urban Development of Iran arrives in Zangilan
Версия на азербайджанском языке İranın yol və şəhərsalma naziri Zəngilana gəlib

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