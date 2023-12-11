Министр: COP - возможность для Азербайджана продемонстрировать свою повестку в сфере борьбы с изменением климата

Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP)- одно из самых больших мероприятий по климатической тематики. И это большой шанс для Азербайджана и региона в целом, возможность для Азербайджана продемонстрировать свою повестку на этот

Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP) - одно из самых больших мероприятий по климатической тематики. И это большой шанс для Азербайджана и региона в целом, возможность для Азербайджана продемонстрировать свою повестку на этот счет.

Как сообщает корреспондент Report из Дубая, об этом министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев заявил журналистам.

Министр напомнил, что президент Азербайджана Ильхам Алиев является инициатором таких инициатив в стране, как создание "зеленых" энергетических коридоров, "зеленых" зон, новых "зеленых" технологий, имплементации "зеленых" проектов на освобожденных территориях.

"У нас есть что сказать, есть что продемонстрировать миру. И все те проекты, которые были начаты в Азербайджане и стратегические документы, которые были подписаны руководством страны, которые были приняты государством на ближайшую перспективу и национальные приоритеты, которые были приняты до 2023 года– это все дает достаточно большие фундаментальные основания двигаться в этом направлении и использовать широкие возможности для создания серьезной платформы для "зеленых" инициатив. Одним из самых больших направлений является сокращение выбросов в атмосферу, "зеленая" энергетика, альтернативная энергетика. Эти процессы у нас сейчас активно идут. И я надеюсь, что мы сможем выполнить взятые на себя обязательства. Предстоит серьезная работа", - заявил министр экологии.