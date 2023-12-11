О нас

Министр: COP - возможность для Азербайджана продемонстрировать свою повестку в сфере борьбы с изменением климата

Министр: COP - возможность для Азербайджана продемонстрировать свою повестку в сфере борьбы с изменением климата Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP)- одно из самых больших мероприятий по климатической тематики. И это большой шанс для Азербайджана и региона в целом, возможность для Азербайджана продемонстрировать свою повестку на этот
Внешняя политика
11 декабря 2023 г. 20:04
Министр: COP - возможность для Азербайджана продемонстрировать свою повестку в сфере борьбы с изменением климата

Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP) - одно из самых больших мероприятий по климатической тематики. И это большой шанс для Азербайджана и региона в целом, возможность для Азербайджана продемонстрировать свою повестку на этот счет.

Как сообщает корреспондент Report из Дубая, об этом министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев заявил журналистам.

Министр напомнил, что президент Азербайджана Ильхам Алиев является инициатором таких инициатив в стране, как создание "зеленых" энергетических коридоров, "зеленых" зон, новых "зеленых" технологий, имплементации "зеленых" проектов на освобожденных территориях.

"У нас есть что сказать, есть что продемонстрировать миру. И все те проекты, которые были начаты в Азербайджане и стратегические документы, которые были подписаны руководством страны, которые были приняты государством на ближайшую перспективу и национальные приоритеты, которые были приняты до 2023 года– это все дает достаточно большие фундаментальные основания двигаться в этом направлении и использовать широкие возможности для создания серьезной платформы для "зеленых" инициатив. Одним из самых больших направлений является сокращение выбросов в атмосферу, "зеленая" энергетика, альтернативная энергетика. Эти процессы у нас сейчас активно идут. И я надеюсь, что мы сможем выполнить взятые на себя обязательства. Предстоит серьезная работа", - заявил министр экологии.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Nazir: “COP Azərbaycan üçün iqlim dəyişikliyi ilə mübarizədə öz gündəliyini nümayiş etdirmək üçün fürsətdir”
Версия на английском языке Minister: COP - opportunity for Azerbaijan to demonstrate its climate change agenda

Самое важное

Азербайджан официально стал хозяином СОР29
ВидеоАзербайджан официально стал хозяином СОР29
11 декабря 2023 г. 18:45
Состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом Сербии Александаром Вучичем один на один и в расширенном составе
ФотоСостоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом Сербии Александаром Вучичем один на один и в расширенном составе
10 декабря 2023 г. 21:04
Состоялась встреча президента Ильхама Алиева с президентом Александаром Вучичем в расширенном составе
Состоялась встреча президента Ильхама Алиева с президентом Александаром Вучичем в расширенном составе
10 декабря 2023 г. 17:54
Президент: Поддержка странами Группы восточноевропейских государств кандидатуры Азербайджана в связи с COP29 – пример нашей дружбы
Президент: Поддержка странами Группы восточноевропейских государств кандидатуры Азербайджана в связи с COP29 – пример нашей дружбы
10 декабря 2023 г. 14:47
Президент Азербайджана в Сербии проинформировал о дальнейших планах нашей страны в энергетической сфере
Президент Азербайджана в Сербии проинформировал о дальнейших планах нашей страны в энергетической сфере
10 декабря 2023 г. 14:26
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан – надежный партнер, всегда верный традициям дружбы
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан – надежный партнер, всегда верный традициям дружбы
10 декабря 2023 г. 14:18
Президент Азербайджана: Выдвинутые и реализованные нами проекты в значительной степени перекроили энергетическую карту Евразии
Президент Азербайджана: Выдвинутые и реализованные нами проекты в значительной степени перекроили энергетическую карту Евразии
10 декабря 2023 г. 14:12
Президент Ильхам Алиев: Сербско-азербайджанские связи развиваются стремительно и динамично
Президент Ильхам Алиев: Сербско-азербайджанские связи развиваются стремительно и динамично
10 декабря 2023 г. 14:00
Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Сербию
ФотоПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Сербию
10 декабря 2023 г. 13:13
В Азербайджане новогодние праздники продлятся до 7 января
В Азербайджане новогодние праздники продлятся до 7 января
9 декабря 2023 г. 11:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi