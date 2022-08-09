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Министр: Британия должна гарантировать, что нападение на посольство Азербайджана не повторится

Министр: Британия должна гарантировать, что нападение на посольство Азербайджана не повторится “Нам была предоставлена предварительная информация от соответствующих органов Соединенного Королевства. Эти структуры очень серьезно занимаются этим вопросом".
Внешняя политика
9 августа 2022 г. 18:01
Министр: Британия должна гарантировать, что нападение на посольство Азербайджана не повторится

“Нам была предоставлена предварительная информация от соответствующих органов Соединенного Королевства. Эти структуры очень серьезно занимаются этим вопросом".

Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

“Временный поверенный в делах Соединенного Королевства в Баку был вызван в Министерство иностранных дел. У нас состоялся с ним серьезный разговор. Мы ожидаем от Великобритании в первую очередь гарантии того, что подобные случаи в отношении Азербайджана не повторятся. Это обязательство Соединенного Королевства в соответствии с Венской конвенцией. Защита дипломатических миссий, безопасности, иммунитета дипломатов, согласно Венской конвенции, является прямой ответственностью каждой принимающей стороны”, - подчеркнул министр.

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Версия на азербайджанском языке Nazir: “Britaniya Azərbaycan səfirliyinə hücumun təkrarlanmayacağına dair zəmanət verməlidir”

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