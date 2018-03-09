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    Министр: Бакинская встреча глав МИД Азербайджана, Ирана, Турции и Грузии послужит развитию регионального сотрудничества

    Эльмар Мамедъяров принял делегацию во главе с министром обороны Грузии Леваном Изориа© Report/ Firi Salim

    Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров принял делегацию во главе с министром обороны Грузии Леваном Изориа.

    Как сообщили Report в МИД, Э.Мамедъяров выразил удовлетворение развитием дружбы и стратегического партнерства между Азербайджаном и Грузией во всех сферах.

    Касаясь предстоящей в Баку 15 марта четырехсторонней встречи глав МИД Азербайджана, Ирана, Турции и Грузии, министр отметил, что встреча станет новым форматом, который даст импульс к всестороннему развитию регионального сотрудничества между нашими странами.

    Выразив удовлетворение визитом в нашу страну, Леван Изориа заявил, что встреча с президентом Ильхамом Алиевым была очень интересной и полезной.

    Отметив, что наше стратегическое партнерство и дружба важны для стабильности в регионе, министр заявил о наличии широкого спектра отношений между двумя странами в сфере обороны и всесторонней программы деятельности.

    На встрече было отмечено, что сотрудничество между Азербайджаном и Грузией в области безопасности и обороны служит обеспечению регионального мира и стабильности, в частности, эффективной организации крупномасштабных транспортных и энергетических проектов с участием наших стран.

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