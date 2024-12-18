Министр: Азербайджану и Катару важно развивать сотрудничество в сфере охраны окружающей среды

11:24

Азербайджану и Катару важно развивать и укреплять сотрудничество в сфере охраны окружающей среды.

Как сообщает Report, об этом заявил министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев на приеме в посольстве Катара в Баку по случаю Национального дня этой страны.

Министр подчеркнул, что Азербайджан придает большое значение вопросам охраны окружающей среды и снижения последствий изменения климата, реализует комплексные меры в этом направлении.

"В 2017 году между Азербайджаном и Катаром был подписан Меморандум о взаимопонимании по охране дикой природы, и в этом направлении были реализованы совместные мероприятия. Эти шаги являются примером успешного сотрудничества между нашими странами", - сказал он.

Бабаев также отметил, что Азербайджан, выступая в качестве нейтрального посредника на конференции COP29, создал условия для справедливого и беспристрастного ведения переговоров.