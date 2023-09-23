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Министр: Азербайджан является сторонником активизации многосторонней системы и проведения реформ

Министр: Азербайджан является сторонником активизации многосторонней системы и проведения реформ "Азербайджан является сторонником строгого соблюдения норм и принципов международного права, активизации составляющей основу ООН многосторонней системы, опирающейся на отсутствие дискриминации, и проведения реформ".
Внешняя политика
23 сентября 2023 г. 21:47
Министр: Азербайджан является сторонником активизации многосторонней системы и проведения реформ

"Азербайджан является сторонником строгого соблюдения норм и принципов международного права, активизации составляющей основу ООН многосторонней системы, опирающейся на отсутствие дискриминации, и проведения реформ".

Как передает Report, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, выступая во время общих дискуссий на тему "Восстановление доверия и возрождение глобальной солидарности: повестка на 2030 год и Цели устойчивого развития для достижения мира, процветания, прогресса и стабильности для всех», проходивших "на полях" 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"В этом контексте мы надеемся, что появится возможность для активизации деятельности в преддверии глобального Саммита и выполнения коллективных обязательств в рамках Устава и многосторонности ООН", - сказал Джейхун Байрамов.

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