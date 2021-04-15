Министр: Азербайджан является близкой для Украины страной

"Азербайджан для нас является очень дружественной, близкой страной во всех смыслах"

Азербайджан для нас является очень дружественной, близкой страной во всех смыслах.

Об этом в интервью Report заявил Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в ходе поездки в Гянджу.

"Знаете, мы давно говорим о том, что мосты должны не разъединять, а сближать людей. Это наши воздушные, морские железнодорожные пути. Мы являемся страной с транзитным потенциалом и Азербайджан также. Наши маршруты Европа-Кавказ-Азия, новый Шелковый путь, мы над ним активно работаем. Я благодарен азербайджанской стороне за то, что мы динамично включаемся в процесс. Мы хотим убедить наших коллег и другие дружественные республики иметь единые таможенные документы, процедуры, потому что в транспорте ключевыми вопросами являются стоимость и сроки. Именно для этого мы хотим, объединяя усилия, сделать максимально удобные простые процедуры для того, чтобы альтернативный шелковый путь работал с наибольшим вовлечением Украины и Азербайджана".

Министр также отметил, что Азербайджан является мультикультуральной страной: "Мы всегда рады экспортировать сюда часть нашей культуры и, наоборот, импортировать часть азербайджанской культуры к нам для того, чтобы максимально сблизить культурное наследие наших стран. Это вызывает большой интерес у наших граждан и способствует развитию туризма, который также является приоритетным направлением".