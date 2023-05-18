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Министр: Азербайджан высоко ценит вклад ЕС в нормализацию армяно-азербайджанских отношений

Министр: Азербайджан высоко ценит вклад ЕС в нормализацию армяно-азербайджанских отношений Азербайджан высоко ценит вклад ЕС в процесс нормализации армяно-азербайджанских отношений.
Внешняя политика
18 мая 2023 г. 19:53
Министр: Азербайджан высоко ценит вклад ЕС в нормализацию армяно-азербайджанских отношений

Азербайджан высоко ценит вклад ЕС в процесс нормализации армяно-азербайджанских отношений.

Как передает Report, об этом заявил министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев на приуроченном ко Дню Европы мероприятии в Баку.

По его словам, в последнее время наблюдается высокая динамика развития отношений между Азербайджаном и ЕС: "Это касается не только вопросов обеспечения безопасности в регионе, но также развитие отношений в сфере транспорта, логистики и энергетики".

М.Бабаев подчеркнул, что экспорт азербайджанского газа в страны ЕС играет важную роль в отношениях: "Это открыло новую страницу в развитии отношений между нами. ЕС также является главным торговым партнером Азербайджана, в нашей стране действуют множество компаний стран-членов ЕС".

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Версия на азербайджанском языке Nazir: “Aİ-nin Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərinin normallaşmasına verdiyi töhfəni yüksək qiymətləndiririk”

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