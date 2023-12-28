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Министр: Азербайджан выделил 2 млн долларов на помощь Газе

Министр: Азербайджан выделил 2 млн долларов на помощь Газе Азербайджан, который уделяет особое внимание гуманитарным вопросам, выделил 2 млн долларов на помощь Газе.
Внешняя политика
28 декабря 2023 г. 15:50
Министр: Азербайджан выделил 2 млн долларов на помощь Газе

Азербайджан, который уделяет особое внимание гуманитарным вопросам, выделил 2 млн долларов на помощь Газе.

Как сообщает Report, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на пресс-конференции, посвященной итогам года.

Министр напомнил, что Азербайджан оказал гуманитарную помощь Турции после землетрясений в феврале 2023 года, а также Украине после начала войны.

"Все это является примером гуманитарной политики Азербайджана. Мы также выделили 2 млн долларов на помощь Газе. Были объявлены два глобальных призыва к помощи малым островным государствам Африки в связи с эпидемией COVID-19, и Азербайджан выделил по 1 млн долларов на каждый призыв", - сказал он.

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Версия на английском языке FM: Azerbaijan allocated $2 million for aid to Gaza
Версия на азербайджанском языке XİN başçısı: "Azərbaycan Qəzzaya yardım üçün 2 milyon dollar vəsait ayırıb"

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