Министр: Азербайджан выделил 2 млн долларов на помощь Газе

Азербайджан, который уделяет особое внимание гуманитарным вопросам, выделил 2 млн долларов на помощь Газе.

Азербайджан, который уделяет особое внимание гуманитарным вопросам, выделил 2 млн долларов на помощь Газе.

Как сообщает Report, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на пресс-конференции, посвященной итогам года.

Министр напомнил, что Азербайджан оказал гуманитарную помощь Турции после землетрясений в феврале 2023 года, а также Украине после начала войны.

"Все это является примером гуманитарной политики Азербайджана. Мы также выделили 2 млн долларов на помощь Газе. Были объявлены два глобальных призыва к помощи малым островным государствам Африки в связи с эпидемией COVID-19, и Азербайджан выделил по 1 млн долларов на каждый призыв", - сказал он.