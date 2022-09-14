Министр: Азербайджан в одностороннем порядке предложил Армении гуманитарное прекращение огня

Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился со спецпредставителем президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаилом Швыдким.
Как сообщает Report со ссылкой на МИД, в ходе встречи министр Джейхун Байрамов проинформировал противоположную сторону о напряженности в регионе, возникшей в результате провокаций армянской стороны, и подчеркнул, что Азербайджан в одностороннем порядке предлагает Армении гуманитарное прекращение огня. Министр отметил, что обострение и дестабилизация ситуации противоречат интересам нашей страны.
Спецпредставитель Михаил Швыдкой, в свою очередь, выразил надежду на прекращение столкновений. Он отметил, что всегда готов оказать поддержку развитию сотрудничества в гуманитарной и культурной сферах.
В ходе встречи состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.