Министр: Азербайджан усилит региональное сотрудничество по проектам в энергетике

Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов анонсировал планы по расширению совместных инициатив с партнерами по региональным проектам поставок газа и в сфере возобновляемой энергии (ВИЭ).
Как передает Report, об этом Шахбазов заявил на энергетическом форуме в Стамбуле на сессии "Вызовы и возможности для устойчивого будущего".
Министр подчеркнул успешное взаимодействие компаний SOCAR с BOTAŞ в рамках реализации крупных проектов, в том числе строительства Трансанатолийского газопровода (TANAP).
По его словам, эти инициативы демонстрируют, насколько важно международное сотрудничество для удовлетворения растущего спроса на энергию и борьбы с изменением климата.
Шахбазов также отметил значимость природного газа, который наряду с возобновляемыми источниками энергии продолжает играть важную роль в обеспечении энергетической безопасности. "Мы должны обеспечивать необходимое региональное сотрудничество для решения всех поставленных задач. У нас имеются большие планы по расширению такого взаимодействия", - заявил он.