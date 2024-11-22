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Министр: Азербайджан усилит региональное сотрудничество по проектам в энергетике

Министр: Азербайджан усилит региональное сотрудничество по проектам в энергетике Министр энергетики Азербайджана отметил успешное взаимодействие Азербайджана с партнерами в реализации таких крупных проектов, как TANAP, и анонсировал планы по расширению совместных инициатив в области поставок газа и возобновляемой энергии.
Внешняя политика
22 ноября 2024 г. 17:58
Министр: Азербайджан усилит региональное сотрудничество по проектам в энергетике

Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов анонсировал планы по расширению совместных инициатив с партнерами по региональным проектам поставок газа и в сфере возобновляемой энергии (ВИЭ).

Как передает Report, об этом Шахбазов заявил на энергетическом форуме в Стамбуле на сессии "Вызовы и возможности для устойчивого будущего".

Министр подчеркнул успешное взаимодействие компаний SOCAR с BOTAŞ в рамках реализации крупных проектов, в том числе строительства Трансанатолийского газопровода (TANAP).

По его словам, эти инициативы демонстрируют, насколько важно международное сотрудничество для удовлетворения растущего спроса на энергию и борьбы с изменением климата.

Шахбазов также отметил значимость природного газа, который наряду с возобновляемыми источниками энергии продолжает играть важную роль в обеспечении энергетической безопасности. "Мы должны обеспечивать необходимое региональное сотрудничество для решения всех поставленных задач. У нас имеются большие планы по расширению такого взаимодействия", - заявил он.

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Версия на английском языке Parviz Shahbazov: Azerbaijan will strengthen regional cooperation on energy projects
Версия на азербайджанском языке Pərviz Şahbazov: "Azərbaycan enerji layihələri üzrə regional əməkdaşlığı gücləndirəcək"

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