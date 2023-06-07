Министр: Азербайджан придерживается повестки по нормализации отношений с Арменией

Азербайджан придерживается повестки по нормализации и ждет от Армении взаимной политической воли для преодоления оставшихся разногласий по трем конкретным направлениям, формирующим повестку двусторонних дискуссий: скорому подписанию соглашения об установл

Азербайджан придерживается повестки по нормализации и ждет от Армении взаимной политической воли для преодоления оставшихся разногласий по трем конкретным направлениям, формирующим повестку двусторонних дискуссий: скорому подписанию соглашения об установлении межгосударственных отношений, делимитации государственной границы и открытию транспортных коммуникаций в регионе.

Как сообщает Report, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов во время выступления на специальном заседании Постоянного совета ОБСЕ.

"Провозглашение и признание Арменией суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, в том числе карабахского региона, создает почву для осторожного оптимизма. Однако, как всегда, дела говорят громче, чем слова. Заявления руководства Армении должны отразиться и на фактическом поведении этой страны, чтобы в результате был достигнут прогресс", - сказал Дж.Байрамов.