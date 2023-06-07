О нас

Министр: Азербайджан придерживается повестки по нормализации отношений с Арменией

Министр: Азербайджан придерживается повестки по нормализации отношений с Арменией Азербайджан придерживается повестки по нормализации и ждет от Армении взаимной политической воли для преодоления оставшихся разногласий по трем конкретным направлениям, формирующим повестку двусторонних дискуссий: скорому подписанию соглашения об установл
Внешняя политика
7 июня 2023 г. 19:06
Министр: Азербайджан придерживается повестки по нормализации отношений с Арменией

Азербайджан придерживается повестки по нормализации и ждет от Армении взаимной политической воли для преодоления оставшихся разногласий по трем конкретным направлениям, формирующим повестку двусторонних дискуссий: скорому подписанию соглашения об установлении межгосударственных отношений, делимитации государственной границы и открытию транспортных коммуникаций в регионе.

Как сообщает Report, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов во время выступления на специальном заседании Постоянного совета ОБСЕ.

"Провозглашение и признание Арменией суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, в том числе карабахского региона, создает почву для осторожного оптимизма. Однако, как всегда, дела говорят громче, чем слова. Заявления руководства Армении должны отразиться и на фактическом поведении этой страны, чтобы в результате был достигнут прогресс", - сказал Дж.Байрамов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Nazir: "Azərbaycan normallaşma gündəliyinə sadiq qalır"

Другие новости из категории

Джейхун Байрамов: Армения отказывается возвращать на родину двух граждан Азербайджана 
Джейхун Байрамов: Армения отказывается возвращать на родину двух граждан Азербайджана 
7 июня 2023 г. 19:36
Глава МИД: Азербайджан полон решимости реинтегрировать этнических армян Карабахского региона
Глава МИД: Азербайджан полон решимости реинтегрировать этнических армян Карабахского региона
7 июня 2023 г. 19:30
Джейхун Байрамов: Армения и Азербайджан впервые стоят на пороге мира
Джейхун Байрамов: Армения и Азербайджан впервые стоят на пороге мира
7 июня 2023 г. 19:02
МИД РФ: Повышенная активность США и ЕС в процессе нормализации отношений Баку и Еревана вызывает вопросы
МИД РФ: Повышенная активность США и ЕС в процессе нормализации отношений Баку и Еревана вызывает вопросы
7 июня 2023 г. 18:07
Азербайджан и Словакия желают расширить сотрудничество в сфере разминирования
ФотоАзербайджан и Словакия желают расширить сотрудничество в сфере разминирования
7 июня 2023 г. 17:32
Премьер-министр Али Асадов прибыл с рабочим визитом в Сочи
Премьер-министр Али Асадов прибыл с рабочим визитом в Сочи
7 июня 2023 г. 17:16
Словацкие компании намерены участвовать в проектах в Карабахе и Восточном Зангезуре
ФотоСловацкие компании намерены участвовать в проектах в Карабахе и Восточном Зангезуре
7 июня 2023 г. 17:13
Азербайджан и Словакия подписали соглашение об избежании двойного налогообложения
Азербайджан и Словакия подписали соглашение об избежании двойного налогообложения
7 июня 2023 г. 16:50
Глава ANAMA: Наземные мины в Карабахе нанесли огромный вред флоре и фауне региона
Глава ANAMA: Наземные мины в Карабахе нанесли огромный вред флоре и фауне региона
7 июня 2023 г. 16:30
ЕС: Ожидаем прогресса на переговорах лидеров Азербайджана и Армении в конце июля в Брюсселе
ЕС: Ожидаем прогресса на переговорах лидеров Азербайджана и Армении в конце июля в Брюсселе
7 июня 2023 г. 16:16

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi