Глава МИД: Азербайджан придает особое значение стратегическому сотрудничеству в рамках ОТГ

Азербайджан придает особое значение стратегическому сотрудничеству в рамках Организации тюркских государств (ОТГ).

Азербайджан придает особое значение стратегическому сотрудничеству в рамках Организации тюркских государств (ОТГ).

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Джейхун Байрамов заявил на пресс-конференции по итогам года.

Он напомнил, что в 2023 году Азербайджан принял несколько мероприятий ОТГ.

Байрамов также отметил, что в этом году Азербайджан внес вклад в расширение сотрудничества в рамках Организации исламского сотрудничества: "На конференции ОИС в Мавритании был принят документ, касающийся террористической атаки на наше посольство в Тегеране и других вопросов".