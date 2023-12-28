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Глава МИД: Азербайджан придает особое значение стратегическому сотрудничеству в рамках ОТГ

Глава МИД: Азербайджан придает особое значение стратегическому сотрудничеству в рамках ОТГ Азербайджан придает особое значение стратегическому сотрудничеству в рамках Организации тюркских государств (ОТГ).
Внешняя политика
28 декабря 2023 г. 15:44
Глава МИД: Азербайджан придает особое значение стратегическому сотрудничеству в рамках ОТГ

Азербайджан придает особое значение стратегическому сотрудничеству в рамках Организации тюркских государств (ОТГ).

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Джейхун Байрамов заявил на пресс-конференции по итогам года.

Он напомнил, что в 2023 году Азербайджан принял несколько мероприятий ОТГ.

Байрамов также отметил, что в этом году Азербайджан внес вклад в расширение сотрудничества в рамках Организации исламского сотрудничества: "На конференции ОИС в Мавритании был принят документ, касающийся террористической атаки на наше посольство в Тегеране и других вопросов".

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Версия на английском языке Minister: Azerbaijan attaches special importance to strategic cooperation within OTS
Версия на азербайджанском языке Nazir: "Azərbaycan TDT çərçivəsində strateji əməkdaşlığa xüsusi önəm verir"

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