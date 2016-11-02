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    Министр: Азербайджан придает особое значение развитию двусторонних связей со всеми арабскими государствами, в том числе с Египтом

    В рамках визита в Египет Эльмар Мамедъяров встретился с премьер-министром страны Шарифом Исмаилом Мухаммадом

    Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ В рамках официального визита в Арабскую Республику Египет министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров встретился с премьер-министром страны Шарифом Исмаилом Мухаммадом.

    Как сообщили Report из пресс-службы МИД Азербайджана, на встрече обсудили вопросы развития двустороннего сотрудничества в политической, экономической, энергетической, транспортной, гуманитарной сферах, сферах образования и культуры. Было подчеркнуто, что в следующем году отметят 25-летие дипломатических связей между нашими странами.

    Затронув вопросы сотрудничества в энергетической сфере, стороны напомнили о создании на протяжении более 6 лет тесных связей между SOCAR и Государственной нефтяной корпорацией Египта.

    Премьер-министр Шариф Исмаил Мухаммад отметил, что визит Эльмара Мамедъярова в Египет представляет важное значение с точки зрения развития двусторонних связей и заявил, что подобные визиты создают благоприятные условия для определения дальнейших направлений связей между нашими странами.

    Министр Э.Мамедъяров сказал, что Азербайджан придает особое значение развитию двусторонних связей со всеми арабскими государствами, в том числе с Египтом. 

    Касаясь армяно-азербайджанского конфликта, Э.Мамедъяров выразил удовлетворение позицией Египта в вопросах поддержки территориальной целостности и суверенитета Азербайджана и урегулирования армяно-азербайджанского конфликта путем переговоров на основе резолюций Совбеза ООН.

    На встрече также обсудили вопросы сотрудничества в сферах туризма, фармакологии, ИКТ, текстильной промышленности, сельского хозяйства, отметили важность расширения связей и взаимных визитов. 

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