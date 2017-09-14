Министр: Азербайджан и Великобритания демонстрируют, что они являются надежными партнерами

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Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ 14 сентября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с государственным министром Великобритании Аланом Дунканом.

Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев выразил благодарность за поздравительное послание премьер-министра Великобритании Терезы Мэй в связи с сегодняшней церемонией. Глава государства выразил удовлетворение добрыми словами, сказанными Терезой Мэй о нашей стране.

Президент Ильхам Алиев отметил, что представление Великобритании на церемонии на высоком уровне является показателем большого значения, придаваемого правительством Соединенного Королевства этому мероприятию. Подчеркнув, что подписание Соглашения - это историческое событие, глава государства назвал его новым контрактом века.

Президент Ильхам Алиев отметил, что сотрудничество между нашими странами успешно развивается, связи охватывают нефтегазовый сектор и другие сферы.

Государственный министр Великобритании Алан Дункан сказал, что политические, экономические связи между двумя странами находятся на высоком уровне, отношения развиваются и в других областях. "Азербайджан и Великобритания демонстрируют, что они являются надежными партнерами", - отметил Алан Дункан, подчеркнув наличие хороших возможностей для развития сотрудничества между нашими странами и в ненефтяном секторе.

Государственный министр Великобритании отметил, что новое Соглашение, предусматривающее разработку месторождений "Азери", "Чыраг", "Гюнешли", является историческим событием, подчеркнул, что это составит основу двустороннего сотрудничества.

В ходе беседы было подчеркнуто значение взаимного упрощения визового режима между странами.