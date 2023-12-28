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Министр: Армения выступает в международных судах с позиций, расходящихся с мирной повесткой

Министр: Армения выступает в международных судах с позиций, расходящихся с мирной повесткой 17:01
Внешняя политика
28 декабря 2023 г. 17:30
Министр: Армения выступает в международных судах с позиций, расходящихся с мирной повесткой

Армения выступает в международных судах с позиций, расходящихся с мирной повесткой.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил на пресс-конференции по итогам года.

По его словам, в документах, представленных Арменией в международные суды, есть противоречия пяти базовым принципам мирного соглашения, принятым Арменией.

Министр сказал, что, параллельно мирной повестке, Азербайджан и Армения подали ряд взаимных исков в международные суды: "Это обстоятельство должно заставить задуматься и нас, и Ереван".

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Версия на английском языке Minister: Armenia presents positions different from agenda of peace treaty to international courts
Версия на азербайджанском языке Nazir: “Ermənistan beynəlxalq məhkəmələrə sülh müqaviləsi gündəmindən fərqli mövqelər təqdim edir”

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