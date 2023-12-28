Министр: Армения выступает в международных судах с позиций, расходящихся с мирной повесткой

17:01

Армения выступает в международных судах с позиций, расходящихся с мирной повесткой.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил на пресс-конференции по итогам года.

По его словам, в документах, представленных Арменией в международные суды, есть противоречия пяти базовым принципам мирного соглашения, принятым Арменией.

Министр сказал, что, параллельно мирной повестке, Азербайджан и Армения подали ряд взаимных исков в международные суды: "Это обстоятельство должно заставить задуматься и нас, и Ереван".