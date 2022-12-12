Министр: Армения ведет клеветническую кампанию против Азербайджана

После провокации на неделимитированной государственной азербайджано-армянской границе в середине сентября, Армения начала клеветническую кампанию против Азербайджана с целью сорвать нормализацию отношений между двумя странами.

После провокации на неделимитированной государственной азербайджано-армянской границе в середине сентября, Армения начала клеветническую кампанию против Азербайджана с целью сорвать нормализацию отношений между двумя странами.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на заседании глав внешнеполитических ведомств стран Восточного партнерства.

Министр отметил, что поощрение третьими сторонами реваншистских настроений в Армении вызывает серьезную обеспокоенность: "Это подталкивает Армению к усилению военных провокаций и воинственной риторике против Азербайджана".