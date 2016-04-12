Глава МИД: Армения в очередной раз продемонстрировала свою деструктивную политику в урегулировании карабахского конфликта

Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров выступил на подготовительном заседании Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества (ОИС) к 13-му Саммиту.

Как сообщили Report в пресс-службе МИД Азербайджана, в своем выступлении Э.Мамедъяров с сожалением отметил, что нельзя заявить о значительном развитии общего положения в исламском мире с прошлой встречи: "Напротив, масштабы угроз, с которыми столкнулся исламский мир, увеличились. Азербайджан выражает беспокойство не только из-за разрушенных городов, убийств мирного населения, но и из-за результатов войн, приводящих к длительному гуманитарному и миграционному кризису, и вооруженных конфликтов в ряде стран".

Министр подчеркнул, что Азербайджан высоко ценит деятельность генсека ОИС в палестинском вопросе, и выразил всестороннюю поддержку палестинскому народу в борьбе за установление мира и стабильности и создание независимого государства, столицей которого является Восточный Кудс.

Э.Мамедъяров заявил, что 2 апреля Армения нарушила режим прекращения огня и в очередной раз продемонстрировала свою деструктивную политику в процессе переговоров по урегулированию армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта: "Азербайджан призывает международное сообщество потребовать у Армении приостановить незаконную оккупацию азербайджанских земель, вывести свои войска со всех оккупированных территорий и проявить конструктивность в процессе урегулирования конфликта согласно требованиям соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН, нормам и принципам международного права".