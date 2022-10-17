Байрамов: Армения своими провокациями препятствует нормализации отношений

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что Армения, совершая провокации, препятствует нормализации отношений между странами.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что Армения, совершая провокации, препятствует нормализации отношений между странами.

Как сообщает Report, об этом министр Джейхун Байрамов заявил 17 октября на чрезвычайном заседании совета глав МИД Организации тюркских государств (ОТГ) в Стамбуле.

Основными вопросами повестки заседания были стратегия ОТГ на 2022-2026 годы, в том числе ряд важных для работы организации документов, последние события в регионе, подготовка к саммиту организации в Узбекистане 11 ноября этого года, а также вопросы, представляющие взаимный интерес.

Министр Джейхун Байрамов во время выступления на заседании совета министров иностранных дел ОТГ озвучил следующие мысли:

- Председательство братской Турции в ОТГ внесло большой вклад в укрепление сотрудничества между государствами-членами. В этой связи проведение очередного саммита в братском Узбекистане послужит дальнейшему усилению организации.

- Азербайджанская сторона надеется, что принятие сегодня ряда важных документов саммита, в частности стратегической дорожной карты ОТГ на 2022-2026 годы придаст значимый импульс работе организации.

- Азербайджан тесно сотрудничает с государствами-членами ОТГ как в рамках организации, так и на двусторонней основе. В этой связи исключительную значимость имеют визиты президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Турцию, Узбекистан, Кыргызстан и Казахстан.

- Заслуживает похвалы особое внимание к избранию в рамках организации города Шуша культурной столицей тюркского мира на 2023 год. Мы также верим, что проведенный 16 сентября 2022 года в Шуше тюркский бизнес-форум внесет большой вклад в восстановительно-реконструкционные работы, проводимые на деоккупированных территориях страны.

- Азербайджанская сторона всегда поддерживает деятельность ОТГ и в дальнейшем будет прилагать усилия для укрепления отношений с братскими народами в рамках ОТГ.

Затем Дж.Байрамов выразил позицию нашей страны по важным вопросам на повестке заседания. Министр подробно рассказал участникам мероприятия о недавней провокации Армении, а также о последней ситуации по инициативе подписания мирного соглашения с Арменией. Кроме того, было подчеркнуто, что несмотря на усилия Азербайджана по процессу нормализации отношений с Арменией, открытия коммуникаций, делимитации границ, а также по гуманитарному направлению, Армения препятствует процессам, грубо нарушает обязательства в рамках трехсторонних договоренностей.