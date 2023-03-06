Министр: Армения продолжает совершать провокации

Несмотря на миротворческие усилия Азербайджана, Армения продолжает совершать провокации.
Как ообщает Report со ссылкой на Министерство иностранных дел Азербайджана, об этом заявил министр иностранных дел Джейхун Байрамов на встрече с помощником госсекретаря США по вопросам международных организаций Мишель Сисон.
Министр рассказал о текущей постконфликтной ситуации в регионе, восстановительных и строительных работах, проводимых на освобожденных территориях, а также о существующей здесь минной угрозе.