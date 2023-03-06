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Министр: Армения продолжает совершать провокации

Министр: Армения продолжает совершать провокации Несмотря на миротворческие усилия Азербайджана, Армения продолжает совершать провокации.
Внешняя политика
6 марта 2023 г. 16:43
Министр: Армения продолжает совершать провокации

Несмотря на миротворческие усилия Азербайджана, Армения продолжает совершать провокации.

Как ообщает Report со ссылкой на Министерство иностранных дел Азербайджана, об этом заявил министр иностранных дел Джейхун Байрамов на встрече с помощником госсекретаря США по вопросам международных организаций Мишель Сисон.

Министр рассказал о текущей постконфликтной ситуации в регионе, восстановительных и строительных работах, проводимых на освобожденных территориях, а также о существующей здесь минной угрозе.

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Версия на английском языке Minister: Armenia continues to commit provocations
Версия на азербайджанском языке Nazir: "Azərbaycanın sülh quruculuğu səylərinə baxmayaraq, Ermənistan təxribatlardan əl çəkmir"

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