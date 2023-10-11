Министр: Армения должна прекратить вести клеветническую кампанию против Азербайджана

Армения должна прекратить вести клеветническую кампанию против Азербайджана.

Армения должна прекратить вести клеветническую кампанию против Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил на встрече со спецпредставителем ЕС по Южному Кавказу Тойво Клааром.

Министр подчеркнул, что азербайджанская сторона заинтересована в положительных результатах встреч по мирной повестке, проводимых при посредничестве международных партнеров, в том числе Европейского союза.

Спустя 30 лет появилась историческая возможность для обеспечения мира и стабильности в регионе, подчеркнул Дж.Байрамов.

На встрече подчеркнули важность воздержания армянской стороны от реваншистских заявлений и прекращения беспочвенной клеветнической кампании против Азербайджана.