Министр: Армения должна ответить взаимностью на миротворческие усилия Азербайджана

Важно, чтобы Армения отвечала взаимностью на миротворческие и созидательные усилия Азербайджана в регионе.

Важно, чтобы Армения отвечала взаимностью на миротворческие и созидательные усилия Азербайджана в регионе.

Как сообщает Report, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, выступая на заседании "Центральная Азия – Совет сотрудничества арабских государств Залива" в Ташкенте.

Байрамов рассказал о текущей ситуации в регионе в постконфликтный период, о масштабных восстановительных и работах по реконструкции на освобожденных территориях, минной угрозе, а также о ходе процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Министр также выразил благодарность всем партнерам, которые поддерживали позицию Азербайджана в период почти 30-летней оккупации со стороны Армении, внесли свой вклад в строительные работы и разминирование в постконфликтный период.