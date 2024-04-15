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Министр: Армения должна ответить взаимностью на миротворческие усилия Азербайджана

Министр: Армения должна ответить взаимностью на миротворческие усилия Азербайджана Важно, чтобы Армения отвечала взаимностью на миротворческие и созидательные усилия Азербайджана в регионе.
Внешняя политика
15 апреля 2024 г. 12:35
Министр: Армения должна ответить взаимностью на миротворческие усилия Азербайджана

Важно, чтобы Армения отвечала взаимностью на миротворческие и созидательные усилия Азербайджана в регионе.

Как сообщает Report, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, выступая на заседании "Центральная Азия – Совет сотрудничества арабских государств Залива" в Ташкенте.

Байрамов рассказал о текущей ситуации в регионе в постконфликтный период, о масштабных восстановительных и работах по реконструкции на освобожденных территориях, минной угрозе, а также о ходе процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Министр также выразил благодарность всем партнерам, которые поддерживали позицию Азербайджана в период почти 30-летней оккупации со стороны Армении, внесли свой вклад в строительные работы и разминирование в постконфликтный период.

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Версия на английском языке Azerbaijan's foreign minister calls on Yerevan to respond to Baku's peace efforts in region
Версия на азербайджанском языке Nazir: Ermənistanın Azərbaycanın bölgədə sülh və quruculuq səylərinə qarşılıq verməsi vacibdir

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