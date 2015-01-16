Баку. 16 января. REPORT.AZ/ МИД Азербайджана распространило заявление об итогах 2014 года. Как сообщили Report в пресс-службе министерства иностранных дел (МИД), в прошлом году министерство успешно осуществило внешнюю политику Азербайджана на основе международных юридических документов, к которым присоединился Азербайджан, концепции развития "Азербайджан 2020: Взгляд на будущее", Устава о консульствах Азербайджанской Республики, указов и распоряжений Кабинета министров и президента Азербайджанской Республики, закона Азербайджанской Республики о дипломатической службе, Конституции страны.

"Основные приоритетные направления внешней политики заключались в ликвидации результатов оккупации наших территорий и агрессии Армении против Азербайджана, восстановлении признанных на международном уровне документов, суверенитета и территориальной целостности страны, пресечении угроз и давлений извне против независимости и суверенитета, развитии двусторонних и многосторонних связей, расширении торгово-экономических связей, поддержке развития энергетической и транспортной стратегий, агитации материально-культурного наследия, гуманитарной дипломатии, защите прав граждан Азербайджана за рубежом, связи с диаспорой, вкладе, внесенном в международный мир, безопасность и продолжительное развитие. В прошлом году был также проведен ряд важных мероприятий", - отмечается в заявлении МИД.