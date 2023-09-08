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МИД: Процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией сталкивается с серьезными вызовами

МИД: Процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией сталкивается с серьезными вызовами "Процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией сталкивается с серьезными вызовами".
Внешняя политика
8 сентября 2023 г. 17:56
МИД: Процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией сталкивается с серьезными вызовами

Процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией сталкивается с серьезными вызовами.

Как сообщает Report, об этом 8 сентября об этом было заявлено в министерстве иностранных дел на брифинге для представителей аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса с участием министра Джейхуна Байрамова, помощника президента - заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмета Гаджиева и представителя президента по особым поручениям Эльчина Амирбекова.

Было отмечено, что поведение армянской стороны является характерной для этой страны имитацией 30-летних переговоров, повторением практики отступления от достигнутых ранее договоренностей и уклонения от выполнения взятых на себя обязательств посредством различных политических, военных и других провокаций.

Армения, используя все имеющиеся возможности, занимается проведением клеветнической кампании против Азербайджана с ложными и необоснованными утверждениями о якобы существовании "блокады" и "гуманитарного кризиса" в регионе, заявлено на брифинге.

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Версия на английском языке MFA: 'The process of normalization of relations between Azerbaijan and Armenia is facing serious challenges' 
Версия на азербайджанском языке Nazirlik: "Azərbaycan və Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşma prosesi ciddi çağırışlarla üzləşir"

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