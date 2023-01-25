Министерство: Мирные протесты на Лачынской дороге – легитимное право азербайджанского народа

Недопустимо, чтобы Фонд ООН в области народонаселения, не реагировавший на плачевное состояние сотен тысяч азербайджанских семей, которые в результате военной агрессии Армении против Азербайджана на протяжении 30 лет были лишены своих домов, проживали в п

Недопустимо, чтобы Фонд ООН в области народонаселения, не реагировавший на плачевное состояние сотен тысяч азербайджанских семей, которые в результате военной агрессии Армении против Азербайджана на протяжении 30 лет были лишены своих домов, проживали в палаточных городках, брошенных вагонах поездов без каких-либо условий, были лишены права на образование, здравоохранение и пр., делал заявление о легитимных протестах азербайджанцев.

Как сообщает Report, об этом говорится в комментарии министерства иностранных дел Азербайджана к заявлению Фонда ООН в области народонаселения в связи с ситуацией вокруг Лачынской дороги.

Отмечается, что мирные протесты на Лачынской дороге - суверенной территории Азербайджана, против незаконной эксплуатации природных богатств Азербайджана, вывоза этих ресурсов из Азербайджана в Армению и злоупотребления Лачынской дорогой, предназначенной только для гуманитарных целей, является легитимным правом азербайджанского народа.