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Министерство: Мирные протесты на Лачынской дороге – легитимное право азербайджанского народа

Министерство: Мирные протесты на Лачынской дороге – легитимное право азербайджанского народа Недопустимо, чтобы Фонд ООН в области народонаселения, не реагировавший на плачевное состояние сотен тысяч азербайджанских семей, которые в результате военной агрессии Армении против Азербайджана на протяжении 30 лет были лишены своих домов, проживали в п
Внешняя политика
25 января 2023 г. 16:31
Министерство: Мирные протесты на Лачынской дороге – легитимное право азербайджанского народа

Недопустимо, чтобы Фонд ООН в области народонаселения, не реагировавший на плачевное состояние сотен тысяч азербайджанских семей, которые в результате военной агрессии Армении против Азербайджана на протяжении 30 лет были лишены своих домов, проживали в палаточных городках, брошенных вагонах поездов без каких-либо условий, были лишены права на образование, здравоохранение и пр., делал заявление о легитимных протестах азербайджанцев.

Как сообщает Report, об этом говорится в комментарии министерства иностранных дел Азербайджана к заявлению Фонда ООН в области народонаселения в связи с ситуацией вокруг Лачынской дороги.

Отмечается, что мирные протесты на Лачынской дороге - суверенной территории Азербайджана, против незаконной эксплуатации природных богатств Азербайджана, вывоза этих ресурсов из Азербайджана в Армению и злоупотребления Лачынской дорогой, предназначенной только для гуманитарных целей, является легитимным правом азербайджанского народа.

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Версия на английском языке Ministry: Peaceful protests on Lachin road - legitimate right of Azerbaijani people
Версия на азербайджанском языке Nazirlik: "Laçın yolunda dinc etirazlar Azərbaycan xalqının legitim hüququdur"

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