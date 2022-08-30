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Министерство иностранных дел распространило заявление

Министерство иностранных дел распространило заявление Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики (МИД) опубликовало заявление об итоговых наблюдениях Комитета по ликвидации расовой дискриминации по десятому-двенадцатому периодическим отчетам Азербайджана.
Внешняя политика
30 августа 2022 г. 18:35
Министерство иностранных дел распространило заявление

Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики (МИД) распространило заявление об итоговых наблюдениях Комитета по ликвидации расовой дискриминации по десятому-двенадцатому периодическим отчетам Азербайджана.

Как сообщает Report, в заявлении говорится:

"Правительство Азербайджанской Республики приняло участие в недавней сессии Комитета по Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (CERD) и представило в Комитет свои отчеты по десятому-двенадцатому периодическим отчетам в соответствии с Конвенцией. Азербайджан полностью привержен выполнению своих обязательств в рамках Конвенции, которая пропагандирует те же мультикультурные ценности.

Как отмечается в последних заключительных наблюдениях Комитета в связи с отчетами Азербайджана, Азербайджан предпринял положительные шаги для достижения цели CERD по искоренению всех форм расовой дискриминации.

Азербайджан ценит конструктивный диалог с Комитетом CERD и соответственно учитывает мнения и рекомендации Комитета. Азербайджан привержен поддержанию прав и достоинства каждого человека, проживающего на его территории, и продолжит свою деятельность для достижения конечной цели - искоренения всех форм и проявлений расовой дискриминации в глобальном масштабе".

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Версия на английском языке Ministry of Foreign Affairs of Azerbaijan issues statement
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan XİN bəyanat yayıb

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