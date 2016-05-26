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    ​Министерство иностранных дел и международного развития Франции распространило заявление в связи с освобождением Хадиджи Исмаил

    Франция была рада узнать эту новость

    Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ Министерство иностранных дел и международного развития Франции распространило заявление, связанное с освобождением журналистки Хадиджи Исмаил.

    В заявлении, поступившем в Report из посольства Франции в Азербайджане, говорится: "Франция была рада узнать о принятии Верховным судом Азербайджана решения о сокращении срока наказания журналистки Хадиджи Исмаил и ее освобождении.

    Хадиджа Исмаил была осуждена 1 сентября 2015 года и ее приговорили к условному наказанию. Новый шаг последовал после освобождения 19 апреля супругов Юнус. Франция желает достижения новых успехов на пути укрепления в Азербайджане правового государства".

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