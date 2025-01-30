Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования США.
Как сообщает Report, об этом говорится в публикации на странице внешнеполитического ведомства в соцсети Х.
"Мы глубоко опечалены известием о столкновении пассажирского самолета и вертолета в Вашингтоне, округ Колумбия. Мы выражаем искренние соболезнования семьям погибших и желаем скорейшего выздоровления выжившим", - говорится в публикации.
We are deeply saddened by the tragic mid-air collision between a passenger plane and a helicopter in Washington D.C.
We convey our heartfelt condolences to the families of those who lost their loved ones and pray for the safety of the survivors.@statedept@stateeur