Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования США.

Как сообщает Report, об этом говорится в публикации на странице внешнеполитического ведомства в соцсети Х.

"Мы глубоко опечалены известием о столкновении пассажирского самолета и вертолета в Вашингтоне, округ Колумбия. Мы выражаем искренние соболезнования семьям погибших и желаем скорейшего выздоровления выжившим", - говорится в публикации.