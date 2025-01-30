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Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования США

Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования США Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования США.
Внешняя политика
30 января 2025 г. 13:05
Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования США

Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования США.

Как сообщает Report, об этом говорится в публикации на странице внешнеполитического ведомства в соцсети Х.

"Мы глубоко опечалены известием о столкновении пассажирского самолета и вертолета в Вашингтоне, округ Колумбия. Мы выражаем искренние соболезнования семьям погибших и желаем скорейшего выздоровления выжившим", - говорится в публикации.

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Версия на английском языке Azerbaijan's Foreign Ministry expresses condolences to US
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi ABŞ-yə başsağlığı verib

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