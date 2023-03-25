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Министерство иностранных дел Азербайджана предупредило Армению

Министерство иностранных дел Азербайджана предупредило Армению Транспортируя оружие и боеприпасы на территорию Азербайджана, армянская сторона продемонстрировала свое намерение целенаправленно сорвать мирный процесс, а также отсутствие заинтересованности в обеспечении мира и стабильности в регионе на фоне международн
Внешняя политика
25 марта 2023 г. 17:57
Министерство иностранных дел Азербайджана предупредило Армению

Согласно информации Министерства Обороны Азербайджанской Республики, 25 марта подразделения Азербайджанской Армии в целях предотвращения использования грунтовых дорог на севере Лачынской дороги для незаконной деятельности, а также для предотвращения дальнейшего обострения ситуации путем переброски со стороны Армении на территорию Азербайджана оружия и боеприпасов и совершения возможных провокаций осуществили надлежащие меры контроля.

Как сообщает Report, об этом заявили в Министерстве иностранных дел Азербайджана, комментируя информацию Министерства обороны страны об интенсификации транспортировки боеприпасов из Армении в Карабах.

В ведомстве отметили, что в последние дни активизировались перевозки живой силы, боеприпасов, мин, а также других средств военного назначения из Армении, предназначенных для вооруженных сил Армении, находящихся на территориях временной дислокации Российского миротворческого контингента в Азербайджане. Кроме того, в последние дни соответствующими средствами наблюдения зафиксирована активизация армянами незаконных дорожно-строительных работ на дороге Ханкенди-Халфали-Туршсу и находящемся севернее Ханкенди-Косалар-Мирзалар-Туршсу.

"Несмотря на многочисленные обращения с азербайджанской стороны и проведенные по этому поводу обсуждения, не было принято никакие необходимые меры по предотвращению перевозки вооружения и другой военной техники.

Кроме того, гибель и ранения азербайджанских военнослужащих в результате провокаций со стороны Армении на дороге Ханкенди-Халфали-Туршсу 5 марта, а также в направлении Зангиланского района 20 марта продемонстрировали намерение Армении умышленно обострить ситуацию.

Следует отметить, что вышеупомянутые военные провокации Армении в последние дни сопровождались агрессивной риторикой руководства Армении. В частности, непрекращающиеся заявления президента, премьер-министра и министра иностранных дел Армении против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана яркий пример тому, что данная страна до сих пор не отказалась от своих территориальных претензий к Азербайджану.

Данные шаги Армении показали намерение этой страны целенаправленно сорвать мирный процесс на фоне недавней интенсификации международных усилий по мирному соглашению, а также ее незаинтересованность в обеспечении мира и стабильности в регионе.

Призываем Армению воздерживаться от провокационных действий и заявлений, обостряющих ситуацию в регионе, от вмешательства во внутренние дела Азербайджана и выполнять взятые на себя обязательства, вместо продолжения попыток ввести в заблуждение международное сообщество.

Недавние провокации Армении показывают, что для предотвращения незаконной деятельности на суверенных территориях Азербайджана необходимо установление пограничного перехода и контрольно-пропускного пункта между Азербайджаном и Арменией в конечной точке Лачынской дороги", - подчеркнули в МИД Азербайджана.

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Версия на английском языке Azerbaijani Ministry of Foreign Affairs warns Armenia
Версия на азербайджанском языке XİN: "Ermənistanın son təxribatları göstərir ki, Laçın yolunda sərhəd-keçid məntəqəsinin yaradılması zəruridir"

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