Министерство иностранных дел Азербайджана ответило Армении

"Категорически не приемлем очередное необоснованное, противоправное и враждебное заявление МИД Армении, и решительно осуждаем деструктивную позицию армянской стороны в период, когда две страны решили предпринять шаги по нормализации".

"Мы категорически не приемлем очередное необоснованное, противоправное и враждебное заявление МИД Армении, и решительно осуждаем деструктивную позицию армянской стороны в период, когда две страны решили предпринять шаги по нормализации".

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Азербайджана.

"Армения подвергла этнической чистке около миллиона азербайджанцев, грубо нарушала основные права этих людей на протяжении почти 30 лет, совершила многочисленные военные преступления во время военной агрессии, в том числе зверские убийства 613 мирных жителей за одну ночь в Ходжалы. На каком основании армянская сторона, ответственная за судьбу без вести пропавших в начале 1990-х годов 4 000 азербайджанцев, останки которых найдены в местах массовых захоронений, и до сих пор уклоняющаяся от ответственности за свои многочисленные преступления, говорит о массовом убийстве и этнической чистке?!

Подобное заявление министерства иностранных дел Армении способствует сепаратизму на территории Азербайджана, вмешательству во внутренние дела другого государства в нарушение международного права и подрывает усилия по укреплению мира в регионе. Это свидетельствует о том, что истинными намерениями армянской стороны являются не нормализация отношений и мирное сосуществование.

Независимо от выбора Армении, Азербайджан продолжит шаги по развитию и прогрессу в пределах своих международно признанных границ в соответствии со своими обязательствами и международным правом", - заявили в МИД Азербайджана.