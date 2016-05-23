Министерство госбезопасности Китая будет тесно сотрудничать со Службой госбезопасности и Службой внешней разведки Азербайджана

Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ Сегодня между Службой государственной безопасности Азербайджанской Республики и министерством государственной безопасности Китайской Народной Республики подписан Меморандум о сотрудничестве и между Службой внешней разведки Азербайджана и министерством государственной безопасности Китая подписано коммюнике.
Как сообщает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, до подписания документов на встрече с делегацией во главе со специальным посланником Председателя Китайской Народной Республики, членом Политического совета Коммунистической партии, секретарем Политико-юридической комиссии Центрального комитета – секретарем Совета безопасности Мэном Цзяньчжу, начальник Службы государственной безопасности Мадат Гулиев рассказал о важной деятельности общенационального лидера Гейдара Алиева во имя сохранения и укрепления независимости Азербайджана, проводимой работе по усилению стабильности и безопасности в нашей стране.
Начальник Службы внешней разведки Орхан Султанов отметил необходимость дальнейшего расширения сотрудничества в сфере безопасности.
Специальный посланник Председателя Китайской Народной Республики, секретарь Совета безопасности Мэн Цзяньчжу выразил уверенность, что этот визит будет плодотворным для еще большего развития связей по сотрудничеству между странами.
News DepartmentАвтор новости
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