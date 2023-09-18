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Официальный Баку: Армения продолжает устанавливать новые мины на территории Азербайджана

Официальный Баку: Армения продолжает устанавливать новые мины на территории Азербайджана Армения продолжает устанавливать новые мины на территории Азербайджана.
Внешняя политика
18 сентября 2023 г. 17:53
Официальный Баку: Армения продолжает устанавливать новые мины на территории Азербайджана

Армения продолжает устанавливать новые мины на территории Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом было сказано на организованном 18 сентября в МИД для аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса брифинге с участием помощника Президента Азербайджана - заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмета Гаджиева, представителя президента по особым поручениям Эльчина Амирбекова и заместителя министра иностранных дел Фариза Рзаева.

Отмечено, что с августа прошлого года в 2021 году было обнаружено и обезврежено 2 728 мин, произведенных в Армении в 2021 году. Из них 1 119 были обнаружены на приграничной территории, в Кельбаджарском и Лачынском районах, а 1 609 - на территории Карабахского экономического района. Российский миротворческий контингент, а также руководители совместного Турецко-российского мониторингового центра, в том числе военные представители зарубежных стран, посетили территорию, где были продемонстрированы эти мины.

Было подчеркнуто, что одной из причин создания Лачынского погранично-пропускного пункта стало предотвращение незаконной военной деятельности и контрабанды.

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Версия на азербайджанском языке Nazirlik: "Ermənistan Azərbaycan ərazisində yeni minalar basdırmağa davam edir"

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