Официальный Баку: Армения продолжает устанавливать новые мины на территории Азербайджана

Армения продолжает устанавливать новые мины на территории Азербайджана.
Как сообщает Report, об этом было сказано на организованном 18 сентября в МИД для аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса брифинге с участием помощника Президента Азербайджана - заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмета Гаджиева, представителя президента по особым поручениям Эльчина Амирбекова и заместителя министра иностранных дел Фариза Рзаева.
Отмечено, что с августа прошлого года в 2021 году было обнаружено и обезврежено 2 728 мин, произведенных в Армении в 2021 году. Из них 1 119 были обнаружены на приграничной территории, в Кельбаджарском и Лачынском районах, а 1 609 - на территории Карабахского экономического района. Российский миротворческий контингент, а также руководители совместного Турецко-российского мониторингового центра, в том числе военные представители зарубежных стран, посетили территорию, где были продемонстрированы эти мины.
Было подчеркнуто, что одной из причин создания Лачынского погранично-пропускного пункта стало предотвращение незаконной военной деятельности и контрабанды.