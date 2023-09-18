Официальный Баку: Армения продолжает устанавливать новые мины на территории Азербайджана

Армения продолжает устанавливать новые мины на территории Азербайджана.

Армения продолжает устанавливать новые мины на территории Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом было сказано на организованном 18 сентября в МИД для аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса брифинге с участием помощника Президента Азербайджана - заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмета Гаджиева, представителя президента по особым поручениям Эльчина Амирбекова и заместителя министра иностранных дел Фариза Рзаева.

Отмечено, что с августа прошлого года в 2021 году было обнаружено и обезврежено 2 728 мин, произведенных в Армении в 2021 году. Из них 1 119 были обнаружены на приграничной территории, в Кельбаджарском и Лачынском районах, а 1 609 - на территории Карабахского экономического района. Российский миротворческий контингент, а также руководители совместного Турецко-российского мониторингового центра, в том числе военные представители зарубежных стран, посетили территорию, где были продемонстрированы эти мины.

Было подчеркнуто, что одной из причин создания Лачынского погранично-пропускного пункта стало предотвращение незаконной военной деятельности и контрабанды.