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Министерство: Армения не заинтересована в прозрачности в связи с Лачынской дорогой

Министерство: Армения не заинтересована в прозрачности в связи с Лачынской дорогой Азербайджанская сторона неоднократно заявляла, что использование Лачынской дороги должно быть законным и прозрачным, а злоупотребление ею недопустимо.
Внешняя политика
24 февраля 2023 г. 11:32
Министерство: Армения не заинтересована в прозрачности в связи с Лачынской дорогой

Азербайджанская сторона неоднократно заявляла, что использование Лачынской дороги должно быть законным и прозрачным, а злоупотребление ею недопустимо.

Как сообщает Report, об этом заявили в министерстве иностранных дел Азербайджана в ответ на комментарий премьер-министра Армении Никола Пашиняна к решению Международного суда ООН.

Отмечается, что Азербайджан предложил создать контрольно-пропускной пункт на Лачынской дороге: "Это решение было одобрено международными партнерами как мера по созданию доверия и прозрачного механизма в рамках постконфликтного процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Однако отказ Армении от этого предложения без каких-либо обоснований доказывает, что она не заинтересована в прозрачности на Лачынской дороге и намерена продолжать злоупотребления этой транспортной артерией".

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Версия на английском языке Azerbaijani MFA: Armenia not interested in transparency on Lachin road
Версия на азербайджанском языке Nazirlik: "Ermənistan Laçın yolunda şəffaflıqda maraqlı deyil"

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