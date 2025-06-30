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Азербайджан и Болгария провели межмидовские политические консультации

Азербайджан и Болгария провели межмидовские политические консультации Министерства иностранных дел Азербайджана и Болгарии провели политические консультации.
Внешняя политика
30 июня 2025 г. 16:17
Азербайджан и Болгария провели межмидовские политические консультации

Министерства иностранных дел Азербайджана и Болгарии провели политические консультации.

Об этом сообщает Report со ссылкой на МИД.

Отмечается, что глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов принял заместителя министра иностранных дел Болгарии Елену Шекерлетову. В ходе встречи в Баку стороны обсудили развитие стратегического партнерства между двумя странами, включая торгово-экономическое и гуманитарное сотрудничество, вопросы энергетической безопасности, реализацию проектов в области зеленой энергетики, а также региональные и международные вызовы.

Байрамов и Шекерлетова отметили важность визитов на высоком уровне и политического диалога для укрепления отношений. Подчеркнута роль совместной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

Особое внимание уделено энергетике - как подчеркивалось, совместные инициативы в этой сфере способствуют энергетической безопасности Европы. Отмечено наличие широких перспектив для запуска новых проектов в области возобновляемых источников энергии.

Глава МИД Азербайджана также проинформировал болгарскую сторону о текущей ситуации в регионе, восстановительных работах на освобожденных территориях, угрозе мин и процессе нормализации отношений с Арменией.

В тот же день состоялись политические консультации между внешнеполитическими ведомствами Азербайджана и Болгарии. Делегации возглавили заместители министров иностранных дел Фариз Рзаев и Елена Шекерлетова.

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Версия на азербайджанском языке Фото Azərbaycan və Bolqarıstan XİN-ləri arasında siyasi məsləhətləşmələr aparılıb

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