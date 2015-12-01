Министерская встреча НАТО по Афганистану началась в Брюсселе

Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Министерская встреча миссии НАТО в Афганистане "Решительная поддержка" началась в штаб-квартире организации в Брюсселе.

Как сообщает Report, Азербайджан на заседании представляет министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров.

Открывший заседание генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что прошел год с тех пор, как обеспечение безопасности было полностью передано афганской стороне, однако НАТО продолжает оказывать поддержку в этом вопросе, организует тренинги для представителей местных правоохранительных органов.

"Это был год сложных вызовов, но также и год прогресса", - отметил генсек.

Й.Столтенберг заявил, что в ходе заседания участники обсудят какую поддержку Афганистану они могут оказать в будущем как в военной сфере, так и в сфере финансов и политики. По его словам, министры также обсудят вопросы усиления партнерства с Афганистаном и укрепление безопасности в этой стране.