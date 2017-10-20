Мингячевир и японский город Комацу стали городами-побратимами

Мингячевир. 19 октября. REPORT.AZ/ Члены делегации во главе с мэром японского города Комацу Шинджи Вада посетили Мингячевир.

Как передает местное бюро Report, во время приема у главы исполнительной власти города Ниязи Байрамова, стороны обсудили вопрос породнения двух городов.

Н.Байрамов подробно проинформировал гостей об экономических возможностях и культурном потенциале Мингячевира. Он также выразил заинтересованность в углублении сотрудничества.

Мэр японского города Комацу Шинджи Вада сообщил о том, что подробно был проинформирован послом Японии в Азербайджане о Мингячевире. По его мнению, между двумя городами есть много общего. В особенности, Комацу, также как и Мингячевир уделяет большое внимание туризму, образованию и водным видам спорта.

На встрече присутствовали советник Университета Каназава Хироши Ямамото, главный директор управления международной агитации города Комацу Кацуши Фуджи, председатель городского совета Комацу Тошиказу Умеда и другие лица.

После выступлений и обсуждений было принято решение более интенсивно развивать связи между сторонами.

Японские гости совершили прогулку по Мингячевиру и побывали в нескольких местах.