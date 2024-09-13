Минфины России и Азербайджана определили перспективные направления для сотрудничества

Министерства финансов России и Азербайджана по итогам первого финансового диалога определили перспективные направления для сотрудничества, такие как анализ и прогнозирование доходности бюджетной системы, управление госдолгом, а также налоговая политика.

Министерства финансов России и Азербайджана по итогам первого финансового диалога определили перспективные направления для сотрудничества, такие как анализ и прогнозирование доходности бюджетной системы, управление госдолгом, а также налоговая политика.

Как передает Report , об этом сообщается на сайте Минфина РФ.

13 сентября 2024 года в Москве министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов и министр финансов Азербайджанской Республики Самир Шарифов провели первое заседание Российско-Азербайджанского финансового диалога.

"В ходе заседания определены перспективные треки для наращивания сотрудничества, такие как анализ и прогнозирование доходности бюджетной системы, управление госдолгом, а также налоговая политика", - говорится в сообщении.

Кроме того, стороны отметили, что между финансовыми ведомствами двух стран ведется сотрудничество по отдельным вопросам бюджетной политики и аудиторской деятельности. Россия и Азербайджан координируют взаимодействие на многосторонних площадках, таких как ООН и СНГ, а также в международных финансовых институтах. "Участники финансового диалога обменялись оценками макроэкономической ситуации и новых вызовов, обсудили практики минимизации экономических рисков", - указали в Минфине РФ.

По итогам финансового диалога министры Антон Силуанов и Самир Шарифов договорились перейти к реализации практических шагов по инициативам, отвечающим интересам двух стран, и провести технические консультации на уровне экспертов.