Mine Action Day: Азербайджан прилагает большие усилия для очистки освобожденных земель от мин

После завершения Второй Карабахской Войны, Азербайджан на себе ощутил все трудности минной проблемы: сначала Армения всячески отказывалась передавать Азербайджану карты минных полей, а когда под давлением все-таки сделала это, они оказались крайне неточны

После завершения Второй Карабахской Войны, Азербайджан ощутил на себе все трудности минной проблемы: сначала Армения всячески отказывалась передавать Азербайджану карты минных полей, а когда под давлением все-таки сделала это, они оказались крайне неточными. Все это затягивает процесс очистки территорий от мин, в итоге — возвращение вынужденных переселенцев на родные земли.

Как передает Report , поддержку в гуманитарном разминировании оказывают, в том числе, и международные организации и правительства ряда стран, но масштабы минного загрязнения освобожденных от оккупации территорий Азербайджана столь велики, что это капля в море.

Сложность ситуации еще и в том, что даже после окончания войны, армянская сторона продолжает минировать территорию Азербайджана. Так, после трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года на территории Азербайджана Арменией были установлены мины, произведенные в этой стране в 2021 году. Международное сообщество должно внимательно следить за ходом разминирования на освобожденных территориях и осудить действия армянской стороны, которая своими действиями подрывает безопасность в регионе.

Агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA) очистило от мин и неразорвавшихся боеприпасов 68 953 га освобожденных территорий Азербайджана, но, по оценкам специалистов, работы еще предстоит много.

Согласно заявлению МИД Азербайджана, с момента завершения Второй Карабахской войны на минах подорвались 288 азербайджанцев, 50 из них погибли.

В феврале этого года ANAMA и Программа развития ООН (ПРООН) запустили совместный проект по "Поддержке расширения возможностей Агентства по разминированию Азербайджанской Республики (ANAMA) по безопасному возвращению бывших вынужденных переселенцев".

"Длительность проекта составляет 18 месяцев, однако мы надеемся на его продление", - сказал председатель правления ANAMA Вугар Сулейманов.

По его словам, в рамках проекта будет усовершенствована информационная система ANAMA, созданы новые группы по разминированию и впервые специальная женская команда саперов.

В рамках проекта также планируется доставить в Азербайджан обученных для помощи в разминировании животных - крыс и собак.

Учитывая усилия Азербайджана по восстановлению освобожденных территорий, очистка территорий от мин, конечно же, займет достаточно времени, но она вполне реализуема.

С 2006 года 4 апреля отмечается как Международный день просвещения по вопросам минной опасности и помощи в деятельности, связанной с разминированием.