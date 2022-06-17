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Миндауду: Глобальный Бакинский форум важен для предотвращения пандемий в будущем

Миндауду: Глобальный Бакинский форум важен для предотвращения пандемий в будущем IX Глобальный Бакинский форум важен с точки зрения предотвращения пандемий в будущем.
Внешняя политика
17 июня 2022 г. 15:25
Миндауду: Глобальный Бакинский форум важен для предотвращения пандемий в будущем

IX Глобальный Бакинский форум важен с точки зрения предотвращения пандемий в будущем.

Об этом Report заявила экс-глава МИД Нигера Айшату Миндауду (Aïchatou Mindaoudou).

По ее словам, одно из панельных обсуждений форума было посвящено пандемии COVID-19, что поможет странам провести дискуссии и выработать рекомендации для систем здравоохранения стран по недопущению подобных глобальных вызовов в будущем.

"Я впервые принимаю участие в этом форуме и очень рада, что могу быть тут на обсуждениях столь важных вопросов", - отметила Миндауду.

По ее словам, проходящее в Баку мероприятие помогает обсудить глобальные проблемы на очень высоком уровне.

Напомним, на IX Глобальном Бакинском форуме принимают участие высокопоставленные лица из более чем 50 стран, бывшие главы государств и правительств, официальные представители международных и неправительственных организаций, а также другие почетные гости.

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Версия на английском языке Mindaoudou: “The Global Baku Forum is important in terms of preventing future pandemics”
Версия на азербайджанском языке Mindaudu: “Qlobal Bakı Forumu gələcəkdə pandemiyanın qarşısının alınması baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edir”

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