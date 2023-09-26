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Милорад Додик: Желаю мира и прогресса Карабахскому региону и всему Азербайджану

Милорад Додик: Желаю мира и прогресса Карабахскому региону и всему Азербайджану Президенту Азербайджанской Республики Его превосходительству господину Ильхаму Алиеву.
Внешняя политика
26 сентября 2023 г. 19:04
Милорад Додик: Желаю мира и прогресса Карабахскому региону и всему Азербайджану

Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик направил письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, в тексте письма говорится:

"Господин Президент!

Выражаю Вам признательность за возможность встретиться с Вашим превосходительством в городе Будапешт 20 августа этого года и обсудить вопросы дальнейшего сотрудничества.

Я внимательно слежу за событиями, происходящими в Карабахском регионе. Отмечу, что разрешение споров, длящихся на протяжении десятилетий, как это показывает история многих государств мира, требует смелости и мудрости сильного и умного лидера.

Надеюсь, что сложившаяся новая ситуация откроет возможности для полной интеграции региона и его жителей, желаю мира и прогресса Карабахскому региону и всему Азербайджану.

Ваше превосходительство, выражаю Вам глубокое почтение, передаю пожелания здоровья и процветания, дружественному народу Азербайджана – благополучия".

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Версия на английском языке Milorad Dodik: 'We wish for a long and stable peace and prosperity of the region of Karabakh and the whole Azerbaijan'
Версия на азербайджанском языке Milorad Dodik: "Qarabağ bölgəsinə və bütün Azərbaycana sülh və tərəqqi diləyirəm"

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