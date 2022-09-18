Милонов и ему подобные проводят антироссийскую политику - КОММЕНТАРИЙ

"Виталий Милонов и ему подобные, по сути, проводят не антиазербайджанскую, а антироссийскую политику, выступая против государственных интересов своей страны".

"Виталий Милонов и ему подобные, по сути, проводят не антиазербайджанскую, а антироссийскую политику, выступая против государственных интересов своей страны".

Об этом Report заявил политолог Ильгар Велизаде, комментируя высказывания депутата Государственной думы Российской Федерации Виталия Милонова.

"Для таких, как Милонов, нормально называть вещи не своими именами. Ряд российских "идеологов" обвиняют Азербайджан в служении интересам Запада, а западные пропагандисты обвиняют нас в служении интересам Кремля. К сожалению, такая пропаганда ведется давно. Они пытаются использовать это как своеобразный рычаг. Но подобные заявления не следует воспринимать всерьез. Таких политиков, как Милонов, в России много. Видимо, денег, которые они получают в парламенте, им не хватает. Однако, этим они не только вводят в заблуждение внутреннюю аудиторию, но и наносят ущерб двусторонним отношениям", - сказал И.Велизаде.

По его словам, Милонову следует шире открыть глаза и внимательно изучить двусторонние отношения, региональные проекты и итоги саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), прошедшей в узбекистанском Самарканде.

"Ереван должен сначала попытаться нормализовать отношения с Анкарой. Это жизненно важно для Армении. Но к сожалению, эта страна пытается обострить ситуацию на Южном Кавказе за счет увеличения числа региональных "игроков", что точно не говорит о конструктивной позиции", - добавил Ильгар Велизаде.