Милонов и ему подобные проводят антироссийскую политику - КОММЕНТАРИЙ

"Виталий Милонов и ему подобные, по сути, проводят не антиазербайджанскую, а антироссийскую политику, выступая против государственных интересов своей страны".
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"Для таких, как Милонов, нормально называть вещи не своими именами. Ряд российских "идеологов" обвиняют Азербайджан в служении интересам Запада, а западные пропагандисты обвиняют нас в служении интересам Кремля. К сожалению, такая пропаганда ведется давно. Они пытаются использовать это как своеобразный рычаг. Но подобные заявления не следует воспринимать всерьез. Таких политиков, как Милонов, в России много. Видимо, денег, которые они получают в парламенте, им не хватает. Однако, этим они не только вводят в заблуждение внутреннюю аудиторию, но и наносят ущерб двусторонним отношениям", - сказал И.Велизаде.
По его словам, Милонову следует шире открыть глаза и внимательно изучить двусторонние отношения, региональные проекты и итоги саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), прошедшей в узбекистанском Самарканде.
"Ереван должен сначала попытаться нормализовать отношения с Анкарой. Это жизненно важно для Армении. Но к сожалению, эта страна пытается обострить ситуацию на Южном Кавказе за счет увеличения числа региональных "игроков", что точно не говорит о конструктивной позиции", - добавил Ильгар Велизаде.