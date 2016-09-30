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    Милли Меджлис ратифицировал соглашения Азербайджана с рядом стран - СПИСОК

    Сюда входит также Меморандум о взаимопонимании по проекту Трансанатолийского газопровода, подписанный между Азербайджаном и Турцией

    Баку. 30 сентября. REPORT.AZ/ На сегодняшнем первом заседании осенней сессии Милли Меджлиса были ратифицированы соглашения, подписанные между Азербайджаном и рядом правительств.

    Как сообщает Report, сюда относятся Меморандум о взаимопонимании по проекту Трансанатолийского газопровода, подписанный между правительствами Азербайджана и Турции, Соглашение между правительствами Азербайджана и Палестины об освобождении граждан с соответствующими дипломатическими паспортами от визовых требований, Конвенция относительно снятия двойного налогообложения к налогам на прибыль и пресечения уклонения от налогов и протокол к ней между правительствами Азербайджана и Королевства Швеции, Конвенция относительно снятия двойного налогообложения к налогам на прибыль и пресечения уклонения от налогов и протокол к ней между правительствами Азербайджана и Мальты, Рамочное соглашение между Азербайджанской Республикой и Глобальным фондом по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией.

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