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Милли Меджлис принял заявление в связи с резолюцией Национальной ассамблеи Франции

Милли Меджлис принял заявление в связи с резолюцией Национальной ассамблеи Франции "Эти резолюции, принятые Сенатом и Национальным собранием Франции, знаменуют превращение законодательных органов Франции в арену политической авантюры"
Внешняя политика
1 декабря 2022 г. 12:34
Милли Меджлис принял заявление в связи с резолюцией Национальной ассамблеи Франции

"Вслед за принятием Сенатом Франции 15 ноября 2022 года известной резолюции, Национальная ассамблея этой страны 30 ноября также организовала предвзятую политическую акцию против Азербайджана, продемонстрировав открытое неуважение к нормам и принципам международного права, приняв предвзятый, необъективный и несправедливый акт, направленный против территориальной целостности и суверенитета Азербайджана".

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Милли Меджлиса Азербайджана в связи с принятой Национальной ассамблеей Франции резолюцией.

"Эти резолюции, принятые Сенатом и Национальным собранием Франции, знаменуют превращение законодательных органов Франции в арену политической авантюры. Мы также категорически отвергаем эту резолюцию Национального собрания Франции и расцениваем ее как политическое лицемерие”, - говорится в заявлении.

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Версия на английском языке Azerbaijani parliament comments on resolution adopted by French National Assembly
Версия на азербайджанском языке Milli Məclis Fransa Milli Assambleyasının qəbul etdiyi qətnaməyə münasibət bildirib

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