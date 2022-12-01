Милли Меджлис принял заявление в связи с резолюцией Национальной ассамблеи Франции

"Эти резолюции, принятые Сенатом и Национальным собранием Франции, знаменуют превращение законодательных органов Франции в арену политической авантюры"

"Вслед за принятием Сенатом Франции 15 ноября 2022 года известной резолюции, Национальная ассамблея этой страны 30 ноября также организовала предвзятую политическую акцию против Азербайджана, продемонстрировав открытое неуважение к нормам и принципам международного права, приняв предвзятый, необъективный и несправедливый акт, направленный против территориальной целостности и суверенитета Азербайджана".

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Милли Меджлиса Азербайджана в связи с принятой Национальной ассамблеей Франции резолюцией.

"Эти резолюции, принятые Сенатом и Национальным собранием Франции, знаменуют превращение законодательных органов Франции в арену политической авантюры. Мы также категорически отвергаем эту резолюцию Национального собрания Франции и расцениваем ее как политическое лицемерие”, - говорится в заявлении.