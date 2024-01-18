Милли Меджлис ответил на антиазербайджанскую резолюцию Сената Франции

Комитет Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям принял заявление относительно резолюции Сената Франции.

Комитет Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям принял заявление относительно резолюции Сената Франции.

Как сообщает Report, в заявлении говорится о том, что в связи с предвзятой, односторонней и необоснованной резолюцией, принятой Сенатом Франции 17 января 2024 года по инициативе действующих в этой стране руководителей армянского лобби и находящихся под их влиянием французских официальных лиц и политиков, комитет Милли Меджлиса Азербайджана по международным отношениям и межпарламентским связям заявляет следующее:

"В последние годы политические круги Франции, в том числе Сенат и Национальная ассамблея, на основании инструкций, полученных непосредственно от Елисейского дворца, активизировали свою откровенно расистскую, азербайджанофобскую и исламофобскую деятельность и продолжают предпринимать несправедливые шаги против территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, демонстрируя открытое неуважение к нормам и принципам международного права.

Из-за антиазербайджанской политики, проводимой французским правительством, в том числе резолюций, принятых против нашей страны в обеих палатах французского парламента, отношения между двумя странами находятся на самом низком уровне за всю историю и могут считаться фактически приостановленными".

В заявлении Комитета Милли Меджлиса содержится призыв к французским парламентариям продемонстрировать политическую волю к предотвращению расистских, антисемитских, тюркофобских и исламофобских проявлений, которые продолжают расти в этой стране, и принять резолюцию, направленную на предотвращение подобных ситуаций.