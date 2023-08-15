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Милли Меджлис обратился к парламентам зарубежных стран в связи с попытками манипулирования со стороны Армении

Милли Меджлис обратился к парламентам зарубежных стран в связи с попытками манипулирования со стороны Армении 15 августа председатель Милли меджлиса Сахиба Гафарова, руководители рабочих групп Милли Меджлиса по межпарламентским связям с зарубежными странами и главы Азербайджанских делегаций в международных парламентских организациях обратились к руководите
Внешняя политика
15 августа 2023 г. 20:53
Милли Меджлис обратился к парламентам зарубежных стран в связи с попытками манипулирования со стороны Армении

15 августа председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова, руководители рабочих групп Милли Меджлиса по межпарламентским связям с зарубежными странами и главы делегаций Азербайджана в международных парламентских организациях обратились к руководителям парламентских организаций и парламентам зарубежных стран в связи с попытками Армении манипулировать и ввести в заблуждение международную общественность в связи с ситуацией в Карабахском регионе Азербайджана, где временно дислоцирован российский миротворческий контингент.

Как сообщает Report, в обращении еще раз подчеркивается приверженность Азербайджана международному гуманитарному праву и нормам правам человека, категорически отвергаются безосновательные заявления Армении о “блокаде” или “гуманитарных кризисам”, указывается, что это яркое проявление широкой пропагандистской кампании, проводимой Арменией против Азербайджана.

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Версия на английском языке Milli Majlis addresses parliaments of foreign countries regarding Armenia's manipulation attempts
Версия на азербайджанском языке Milli Məclis Ermənistanın manipulyasiya cəhdləri ilə bağlı xarici ölkə parlamentlərinə müraciət ünvanlayıb

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