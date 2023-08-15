Милли Меджлис обратился к парламентам зарубежных стран в связи с попытками манипулирования со стороны Армении

15 августа председатель Милли меджлиса Сахиба Гафарова, руководители рабочих групп Милли Меджлиса по межпарламентским связям с зарубежными странами и главы Азербайджанских делегаций в международных парламентских организациях обратились к руководите

15 августа председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова, руководители рабочих групп Милли Меджлиса по межпарламентским связям с зарубежными странами и главы делегаций Азербайджана в международных парламентских организациях обратились к руководителям парламентских организаций и парламентам зарубежных стран в связи с попытками Армении манипулировать и ввести в заблуждение международную общественность в связи с ситуацией в Карабахском регионе Азербайджана, где временно дислоцирован российский миротворческий контингент.

Как сообщает Report, в обращении еще раз подчеркивается приверженность Азербайджана международному гуманитарному праву и нормам правам человека, категорически отвергаются безосновательные заявления Армении о “блокаде” или “гуманитарных кризисам”, указывается, что это яркое проявление широкой пропагандистской кампании, проводимой Арменией против Азербайджана.